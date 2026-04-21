Ολυμπιακός: Έκκληση για αιμοδοσία για τον Σάββα Παπάζογλου

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού και του Απόλλωνα Σάββας Παπάζογλου, με την οικογένειά του να κάνει έκκληση για αιμοδοσία.

Έκκληση για βοήθεια στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σάββας Παπάζογλου, απευθύνει η οικογένειά του. Ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού, του Απόλλωνα και της εθνικής Ελλάδας κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, δίνει μεγάλη μάχη, νοσηλευόμενος εδώ και δύο μήνες στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, παλεύοντας με δύναμη και αξιοπρέπεια. Στα 91 του χρόνια, ο Παπάζογλου, ένας από τους παλαιότερους, εν ζωή, βετεράνους του Ολυμπιακού, έχει ανάγκη από αίμα και στη σχετική ενημέρωση η οικογένειά του αναφέρει:

«Σήμερα, σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Υπάρχει άμεση και μεγάλη ανάγκη για αίμα. Σας ζητάμε, από καρδιάς, αν μπορείτε, να προσφέρετε λίγο από τον χρόνο και τη δύναμή σας. Μια πράξη που για εσάς μπορεί να είναι μικρή, αλλά για εμάς είναι ανεκτίμητη. Στοιχεία για την αιμοδοσία: Η αιμοδοσία αφορά τον ασθενή: Σάββα Παπάζογλου του Κωνσταντίνου Νοσηλεύεται στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό Στην Αθήνα: Μπορείτε να προσέλθετε στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό, καθημερινές 09:00 - 14:30 και Σαββατοκύριακα 09:00 - 14:00 Τηλ. επικοινωνίας: 2132061035 Σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας: Μπορείτε να δώσετε αίμα στο πλησιέστερο κέντρο αιμοδοσίας, αναφέροντας το όνομα του ασθενούς και οτι νοσηλεύεται στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό. Ακόμη και αν καλυφθούν οι ανάγκες του, το αίμα θα δοθεί σε άλλους ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη. Θα παραμείνουν στη διάθεση του νοσοκομείου που έχει διαχρονικά τεράστιες ανάγκες και ελλείψεις για αίμα και οφείλουμε να τις ενισχύσουμε με την ανθρώπινη προσφορά μας.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο τη συνολική ενίσχυση της τράπεζας αίματος του νοσοκομείου, ως μια ελάχιστη πράξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, το υποστηρικτικό δυναμικό και τη διοίκηση, οι οποίοι με αφοσίωση και επαγγελματισμό στέκονται δίπλα στον άνθρωπο μας, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης δοκιμασίας. Ο Σάββας στάθηκε για χρόνια δίπλα σε ανθρώπους. Ας του δώσουμε τη δύναμη να συνεχίσει. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Με εκτίμηση και ελπίδα,

Η οικογένεια».