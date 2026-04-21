Η Premier League παίρνει... φωτιά σε κορυφή και ουραγούς - Η τελευταία ευκαιρία της Τότεναμ!

Στην κορυφή της βαθμολογίας επικρατεί έντονος ανταγωνισμός, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής την Άρσεναλ, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, ενώ έχει και παιχνίδι λιγότερο.
Εξίσου μεγάλη είναι η ένταση και στις τελευταίες θέσεις. Στο πλαίσιο της εμβόλιμης αγωνιστικής, η ουραγός Γουλβς υποδέχεται την Τότεναμ, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν ουσιαστικά την τελευταία τους ευκαιρία για να παραμείνουν στην κατηγορία.
Η Γουλβς έχει ήδη αποχαιρετήσει την υπόθεση παραμονή, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 17 βαθμούς. Από την άλλη, η Τότεναμ βρίσκεται στην 18η θέση με 31 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Γουέστ Χαμ και πέντε πίσω από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Η ομάδα του Λονδίνου διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, όπως οι ήττες από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3) και τη Σάντερλαντ (1-0), αλλά και η απογοητευτική ισοπαλία με τη Μπράιτον (2-2).
Αντίθετα, η Γουλβς αγωνίζεται πλέον χωρίς βαθμολογικό άγχος, γνωρίζοντας πως την επόμενη σεζόν θα συμμετέχει στην Championship.
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:
Τρίτη (21/04)
Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)
Τετάρτη (22/04)
Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Παρασκευή (24/04)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Σάββατο (25/04)
Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)
Γουλβς-Τότεναμ (17:00)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)
Δευτέρα (27/04)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)
Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή 01/05
Λιντς-Μπέρνλι (22:00)
Σάββατο 02/05
Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)
Κυριακή 03/05
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)
Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)
Δευτέρα 04/05
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)