Η Premier League παίρνει... φωτιά σε κορυφή και ουραγούς - Η τελευταία ευκαιρία της Τότεναμ!

Η δράση στην Premier League συνεχίζεται ασταμάτητα, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, με την 34η αγωνιστική να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις, όπως αυτή ανάμεσα στη Γουλβς και την Τότεναμ.

Στην κορυφή της βαθμολογίας επικρατεί έντονος ανταγωνισμός, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής την Άρσεναλ, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, ενώ έχει και παιχνίδι λιγότερο.

Εξίσου μεγάλη είναι η ένταση και στις τελευταίες θέσεις. Στο πλαίσιο της εμβόλιμης αγωνιστικής, η ουραγός Γουλβς υποδέχεται την Τότεναμ, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν ουσιαστικά την τελευταία τους ευκαιρία για να παραμείνουν στην κατηγορία.

Η Γουλβς έχει ήδη αποχαιρετήσει την υπόθεση παραμονή, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 17 βαθμούς. Από την άλλη, η Τότεναμ βρίσκεται στην 18η θέση με 31 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Γουέστ Χαμ και πέντε πίσω από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η ομάδα του Λονδίνου διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, όπως οι ήττες από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3) και τη Σάντερλαντ (1-0), αλλά και η απογοητευτική ισοπαλία με τη Μπράιτον (2-2).

Αντίθετα, η Γουλβς αγωνίζεται πλέον χωρίς βαθμολογικό άγχος, γνωρίζοντας πως την επόμενη σεζόν θα συμμετέχει στην Championship.

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)



Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)



Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)



Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)



Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)



Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)



Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)



Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)



Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)