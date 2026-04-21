Ο Μπονούτσι θέλει τον Γκουαρντιόλα στην εθνική Ιταλίας

Ο Λεονάρντο Μπονούτσι «κρέμασε τα παπούτσια του» το 2024, ωστόσο παραμένει κοντά στο ποδόσφαιρο και αναφερόμενος στον τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό της εθνικής Ιταλίας από το Μουντιάλ, εξέφρασε την επιθυμία να δει στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Μιλώντας στο περιθώριο των βραβείων Laureus, ο Ιταλός πρώην κεντρικός αμυντικός της Γιουβέντους και της εθνικής Ιταλίας, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Το σημαντικό είναι να ξανακτίσουμε το ιταλικό ποδόσφαιρο από την αρχή, ξεκινώντας από την άμυνα. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κατά... μέτωπο για να ανακτήσουμε τον σεβασμό όλου του κόσμου και να γίνουμε αυτή η σπουδαία ομάδα που κάποτε ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Υπάρχουν πολύ ταλαντούχοι νέοι παίκτες. Πρέπει να τους δώσουμε τον χρόνο να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν. Ο χρόνος είναι η μόνη θαυματουργή λύση, κι' εάν θέλουμε ριζική αλλαγή, ο Πεπ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την δουλειά. Είναι δύσκολο, αλλά τα όνειρα είναι δωρεάν».