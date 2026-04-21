Διευθυντής Al Arabiya στο SDNA: «Έχει αποδείξει την αξία του ο Δώνης - Δοκιμασμένη και ασφαλής επιλογή»

Ο Σαουδάραβας διευθυντής του Alarabiya.net, Αμπντουλαζίζ Αλ Ραμπάχ εκθείασε τον Γιώργο Δώνη μιλώντας στο SDNA. «Δεν συνιστά έκπληξη η πρόσληψη του. Ενδεδειγμένη λύση σε αυτή τη συγκυρία, οι ομάδες του παίζουν πάντα καλό ποδόσφαιρο».

Η επικείμενη πρόσληψη του Γιώργου Δώνη στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, επιβεβαιώνοντας μια γνώριμη πρακτική της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας να εμπιστεύεται έμπειρους και δοκιμασμένους προπονητές λίγο πριν από μεγάλες διοργανώσεις.



Ο Έλληνας τεχνικός καλείται να διαχειριστεί περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις, με φόντο τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και το Ασιατικό Κύπελλο που ακολουθεί και το οποίο θα διοργανώσει η Σαουδική Αραβία.



Μιλώντας στο SDNA, ο διευθυντής του Alarabiya.net, Αμπντουλαζίζ Αλ Ραμπάχ, παρουσιάζει το σκεπτικό πίσω από την επιλογή, χαρακτηρίζοντας τον Δώνη ως μια «ασφαλή και δοκιμασμένη λύση», που γνωρίζει την ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Σαουδικής Αραβίας και διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της στιγμής. Παράλληλα, δεν διστάζει να συγκρίνει το προφίλ του με εκείνο του Ερβέ Ρενάρ, τονίζοντας πως ο Έλληνας προπονητής διαθέτει πιο αποκρυσταλλωμένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία.

Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος από τη Σαουδική Αραβία αναλύει την επιλογή Δώνη, τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, αλλά και τις ρεαλιστικές προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από την πορεία της εθνικής ομάδας σε διεθνές επίπεδο.



«Η επιλογή του Δώνη δεν συνιστά έκπληξη όσον αφορά την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θυμάμαι ότι αρκετοί προπονητές είχαν αναλάβει την ομάδα πριν το Μουντιάλ του 1994, αλλά ο Χόρχε Σολάρι ήταν εκείνος που την καθοδήγησε μόνο για το τουρνουά και αποχώρησε αμέσως μετά τον αποκλεισμό στους «16». Το ίδιο συνέβη και το 1998. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κάρλος Αλμπέρτο ανέλαβε στις αρχές του 1998. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Πίτσι το 2018.

Τον Δεκέμβριο του 2005 Καλντερόν απολύθηκε και ο Μάρκος Πακετά, που τότε ήταν προπονητής της Αλ Χιλάλ, ανέλαβε την ομάδα λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ. Γι’ αυτό θεωρώ ότι ο Δώνης έχει αποδείξει την αξία του στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας και είναι η καλύτερη επιλογή στη συγκεκριμένη συγκυρία. Όπως γνωρίζεις, δεν υπάρχει χρόνος για την ομοσπονδία να βρει νέο προπονητή, επομένως ο Έλληνας προπονητής ήταν η πρώτη επιλογή.



Πάντα είχα σε μεγάλη εκτίμηση τον Δώνη. Είναι προπονητής που παίζει καλό ποδόσφαιρο και έχει ισχυρό χαρακτήρα. Παρότι στη Σαουδική Αραβία έχει προπονήσει μόνο μία μεγάλη ομάδα, την Αλ Χιλάλ πριν από περίπου μία δεκαετία, οι υπόλοιπες δουλειές του ήταν σε μικρότερες ομάδες χωρίς μεγάλη πίεση, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι τις έκανε να παίζουν καλό ποδόσφαιρο.

Δεν μπορώ να πω ότι περιμένω μια τεράστια μεταμόρφωση, καθώς δεν υπάρχει χρόνος. Ωστόσο, πιστεύω ότι μπορεί να αποδώσει καλύτερα από τον Ρενάρ στην παρούσα κατάσταση. Να σημειωθεί ότι η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει το Ασιατικό Κύπελλο Εθνών για πρώτη φορά στην ιστορία της, οπότε θεωρώ πως σε αυτό το τουρνουά πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση, παράλληλα με μια αξιοπρεπή παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Προς το παρόν, ο Δώνης είναι μια ασφαλής και δοκιμασμένη επιλογή. Διαθέτει χαρακτηριστικά παρόμοια με του Ρενάρ, αλλά με καλύτερη ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δίκαιο να κριθεί από την πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως έχει την ευκαιρία να προετοιμάσει την ομάδα για το Ασιατικό Κύπελλο του 2027. Οι Σαουδάραβες άλλωστε «διψούν» για έναν τίτλο, καθώς ο τελευταίος που κατέκτησαν ήταν το 2003»