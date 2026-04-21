Σε νέα ημερομηνία ο τελικός Κυπέλλου Κ19: ΠΑΟΚ–Άρης για την κούπα

Σε νέα ημερομηνία, όπως φαίνεται, θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου Κ19 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, με πιθανότερη αυτή της 15ης Μαΐου.

Αντίστροφα μετράνε οι δύο «μεγάλοι» της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ και Άρης, για τον φετινό τελικό Κυπέλλου Κ19, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Όπως φαίνεται όμως, η διοργανώτρια αρχή φαίνεται αποφασισμένη να αλλάξει την ημερομηνία, με πιθανότερη να μοιάζει η Παρασκευής 15 Μαΐου στις 18:00.

Οι «ασπρόμαυροι» απέκλεισαν τον Παναιτωλικό με 3-1 στα ημιτελικά, παίρνοντας την πρόκριση στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό τους, με φόντο το 2/2 κατακτήσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης προέρχεται από την πρόκριση στα πέναλτι επί του Ατρομήτου στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με την κανονική διάρκεια του αγώνα να μην αναδεικνύει νικητή και την ψυχοφθόρο διαδικασία από την λευκή βούλα να στέλνει τους «κιτρινόμαυρους» στον τελικό.

Ευκαιρία για... ρεβάνς για τους παίκτες του Παπαδόπουλου, μετά τις δύο ήττες απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ή άλλη μια φιέστα για τους «ασπρόμαυρους», που παραμένουν το φαβορί για την κατάκτηση του νταμπλ.