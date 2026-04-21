Σοκαριστικός τραυματισμός για τον γιο του Κλίνσμαν: Κάταγμα στον αυχένα μετά από σύγκρουση με αντίπαλο

Ο Τζόναθαν Κλίνσμαν συγκρούστηκε με αντίπαλο αμυντικό και υπέστη κάταγμα σε ευαίσθητο σημείο του αυχένα.

Έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο γιος του Γιούργκεν Κλίνσμαν, Τζόναθαν, στον αγώνα της Τσεζένα με την Παλέρμο. Ο Γερμανός τερματοφύλακας προς το τέλος του αγώνα συγκρούστηκε με τον Φιλίπο Ρανόκια, ο οποίος τον χτύπησε άθελά του με το γόνατο στο κεφάλι.

Αμέσως στον 29χρονο γκολκίπερ τοποθετήθηκε νάρθηκας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Αυτές έδειξαν πως υπέσυη κάταγμα στον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο, έναν εξαιρετικά ευαίσθητο τραυματισμό που απαιτεί μεγάλη προσοχή και μακρά αποκατάσταση.

Όπως είναι λογικό, η σεζόν τέλειωσε για τον Κλίνσμαν, ο οποίος το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για την ανάρρωσή του.

