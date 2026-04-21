Ολυμπιακός: Με τη γνώριμη συνταγή ο Μεντιλίμπαρ

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε έντεκα πολεμιστές από το περσινό… ρόστερ για το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες για το πώς θα πρέπει να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στα πράγματα που έπρεπε να αλλάξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε τον χρόνο να δουλέψει και να καταστρώσει τα πλάνα του, κλείνοντας τα αυτιά του στις… προτάσεις για ενδεκάδα. Αυτό που επέλεξε να κάνει και τελικά του βγήκε, είναι να ακολουθήσει τη συνταγή της επιτυχίας που έφερε στο παρελθόν επιτυχίες. Το 4-2-3-1 με μοναδικό προωθημένο τον Ελ Κααμπί, με τον Τσικίνιο πίσω του και τους Ροντινέι, Ζέλσον στα εξτρέμ.

Συγκεκριμένα, χώρο στην ενδεκάδα δεν βρήκε καμία φετινή μεταγραφή, με τον Μεντιλίμπαρ να αποφασίζει να πορευτεί με τους πολεμιστές που ξέρει και εμπιστεύεται. Και δικαιώθηκε. Τα σενάρια για Γιαζίτσι στο «10», μια θέση που δεν έχει παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό ή Σιπιόνι στα χαφ και Αντρέ Λουίς στα φτερά πήγαν… κουβά. Ο Βάσκος τεχνικός έδειξε εμπιστοσύνη σε παίκτες που βρίσκονται με κλειστά μάτια και έχουν μια συνοχή.

Το πώς θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στα επόμενα τέσσερα ντέρμπι για τη μάχη του τίτλου, θα φανεί, αλλά σίγουρα οι διαφοροποιήσεις στο πλάνο θα είναι λίγες, αφού η συνταγή επιτυχίας δεν είναι σωστό να αλλάξει.