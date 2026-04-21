Κονατέ: «Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, η Λίβερπουλ σημαίνει τόσα πολλά για μένα»

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ δήλωσε πως είναι κοντά σε νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, μετά από μακροχρόνιες συνομιλίες.

Ο 26χρονος Γάλλος αμυντικός, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο λήγει αυτό το καλοκαίρι, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον σύλλογο για επέκταση από τον Οκτώβριο του 2024.

Το αδιέξοδο οδήγησε σε αυξανόμενες εικασίες για το μέλλον του αλλά τώρα αναμένει να παραμείνει, μετά από μια σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. «Για πολύ καιρό έχουμε μιλήσει με τον σύλλογο και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη με 2-1 επί της Έβερτον την Κυριακή (19/4).

«Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαι εδώ την επόμενη σεζόν. Αυτό ήθελα πάντα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση όχι μόνο με τους οπαδούς, αλλά και με κάθε άτομο που εργάζεται στον σύλλογο. Είναι ένας τόσο καταπληκτικός σύλλογος, μια καταπληκτική οικογένεια. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει τόσα πολλά για μένα», πρόσθεσε.