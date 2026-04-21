Χάαλαντ: «Τελικός το παιχνίδι με την Μπέρνλι»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χαρακτήρισε «τελικό» το επόμενο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Μπέρνλι, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Άρσεναλ που έβαλε τους «πολίτες» γερά στη μάχη της κορυφής της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μείωσε τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από τους Λονδρέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη θέση από τον Οκτώβριο, έχοντας όμως και ματς περισσότερο.

Με ενδεχόμενη νίκη στο παιχνίδι της Τετάρτης, η Σίτι θα «πιάσει» την Άρσεναλ στην κορυφή και θα την προσπεράσει είτε στη διαφορά τερμάτων είτε στην επίθεση, ανάλογα με το εύρος του σκορ.

«Την Τετάρτη έχουμε έναν τελικό. Το ματς με την Μπέρνλι είναι το ίδιο σημαντικό με αυτό», δήλωσε ο Νορβηγός επιθετικός, που πέτυχε το νικητήριο γκολ στο ντέρμπι. «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί».