O θρυλικός Γκεόργκε Χάτζι ανέλαβε την Εθνική Ρουμανίας

Η ρουμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την Δευτέρα (20/4) επίσημα τον διορισμό του Γκέοργκε Χάτζι ως προπονητή της εθνικής ομάδας.

Ο Χάτζι παρουσιάστηκε στο Βουκουρέστι σε συνέντευξη Τύπου, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με την ρουμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Έτσι, ο Χάτζι επιστρέφει σε μια θέση που κατείχε για λίγο το 2001, έχοντας διευθύνει μόνο τέσσερις αγώνες.

Έκτοτε, έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη ως προπονητής και δημιουργός ταλαντούχων ομάδων, κυρίως με την Φαρούλ Κονστάντζα, την οποία οδήγησε στον εθνικό τίτλο το 2023.

Σε συνέντευξη Τύπου, η εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου δήλωσε ότι αισθάνεται «τιμή» από αυτή την επιστροφή και είναι φιλόδοξος για το μέλλον.

Ο πρώτος διεθνής αγώνας του έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, είναι το φιλικό εναντίον της Γεωργίας-θα ακολουθήσει εκείνο απέναντι στην Ουαλία-, πριν από την αγωνιστική του πορεία στο Nations League εναντίον της Σουηδίας, της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και της Πολωνίας.