Χαμός στην Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με πελατεία από την Serie A

Ένα... ροζ σκάνδαλο απασχολεί τα ιταλικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες, με πρωταγωνιστές και ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Serie A.

Συγκεκριμένα η oικονομική αστυνομία του Μιλάνου εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στο κέντρο της νυχτερινής ζωής της πόλης, προσφέροντας και σεξουαλικές υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ζητούνταν εξαιρετικά υψηλά ποσά, αρκετών χιλιάδων ευρώ, κάτι που επέτρεψε στους εμπλεκόμενους να αποκομίσουν παράνομα κέρδη, με την αστυνομία να προχωράει στην κατάσχεσή τους.

Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις και από τα στοιχεία προκύπτει ότι στο πελατολόγιο υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Serie A.

Τα ονόματα των εμπλεκόμενων δεν έχουν γίνει γνωστά, αφού η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο στην Ιταλία έχει προκληθεί ντόρος από την συμμετοχή ποδοσφαιριστών στο πελατολόγιο.