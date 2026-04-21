«Χρυσός» βαθμός στο Λονδίνο για τη Γουέστ Χαμ

Άσφαιρες ήταν Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Αγγλίας, αποτέλεσμα που φέρνει και μαθηματικά την Γουλβς στην Championship.

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο “Selhurst Park” στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Premier League, με τα «σφυριά» του εξαιρετικού Κωνσταντίνου Μαυροπάνου να επιστρέφουν στη «βάση» τους με έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνουν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ είχε μία τρομερή ευκαιρία στο 45′ όμως ο Χέντερσον απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του. Η Γουέστ Χαμ ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο η Πάλας κατέγραψε τις πιο μεγάλες ευκαιρίες, μέχρι το τελικό 0-0, που (εκτός των άλλων) «σφράγισε» και μαθηματικό υποβιβασμό της ουραγού Γουβς στην Championship.