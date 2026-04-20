Τάισον: «ΠΑΟΚ, σ' ευχαριστώ που είμαι μέρος αυτής της μοναδικής τρέλας» (pic)

Είναι τρελός ο Τάισον και... έδεσε με την τρέλα του ΠΑΟΚ, ο οποίος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και ο Βραζιλιάνος έστειλε το μήνυμα.

Φάνηκε από την πρώτη στιγμή, πως η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτό που έψαχνε. Έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. Ο... τρελοΤάισον με ένα συγκλονιστικό μήνυμα ευχήθηκε στον Δικέφαλο, που του επιτρέπει να είναι μέρος της μοναδικής τρέλας στην Τούμπα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Βραζιλιάνου:

«Χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα!

Είσαι τρέλα μες το μυαλό, μια γλυκιά τρέλα που ζω κάθε μέρα από τη πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ. Σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να είμαι μέρος αυτής της μοναδικής τρέλας, κομμάτι της οικογένειάς σου.

Μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα. Μόνο ΠΑΟΚ!»