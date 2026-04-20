Η Μπαρτσελόνα ψάχνεται με τον Ραφαέλ Λεάο

Η Μπαρτσελόνα κοιτάζει την περίπτωση του Λεάο, με την Μίλαν να αξιώνει ένα ποσό μεταξύ 45 και 50 εκατομμυρίων ευρώ ως σταθερή βάση, συν μπόνους.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής στους «Μπλαουγκράνα», ωστόσο η καταλανική ομάδα δεν τον έχει τοποθετήσει ψηλά στη λίστα των βασικών της στόχων αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζοντάς τον περισσότερο ως εναλλακτική επιλογή.

Παρότι ο Λαπόρτα, έχει δώσει το «πράσινο φως» για μια πιθανή κίνηση, στο εσωτερικό του συλλόγου δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία σχετικά με την προοπτική απόκτησης του Λεάο.

Οι συζητήσεις παραμένουν σε πρώιμο στάδιο και η υπόθεση ενδέχεται να εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες.