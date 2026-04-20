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Livestream: Το drone show των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε ζωντανά το μαγικό drone show των ασπρόμαυρων για τα 100 χρόνια ίδρυσης του συλλόγου

 

Livestream: Το drone show των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ (vid)