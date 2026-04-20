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Χάαλαντ: «Ο πατέρας μου με έμαθε να μην είμαι... @@»! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ο Νορβηγός επιθετικός και ο Βραζιλιάνος αμυντικός, Γκάμπριελ, έχουν ανοίξει βεντέτα στα τελευταία Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ!

Το φινάλε στην Premier League αναμένεται δραματικό, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ στο «Etihad», η διαφορά τους έπεσε στους τρεις και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει παιχνίδι λιγότερο, «φλερτάροντας» με το πρωτάθλημα!

Οι «μάχες» των Έρλινγκ Χάαλαντ και Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες κέντρισαν το ενδιαφέρον, ακόμα και στο 2-1 που πέτυχε ο Νορβηγός επιθετικός, δίνοντας συνέχεια στην μεταξύ τους κόντρα από το παιχνίδι που ο Χάαλαντ πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Βραζιλιάνου. 

Στις post-game δηλώσεις του δικαιολόγησε την σκληράδα στο παιχνίδι του ως μια συμβουλή που πήρε από τον πατέρα του: 

«Η φανέλα μου σκίστηκε, αλλά δεν πήρα φάουλ. Αυτή είναι η Premier League σήμερα! Πολλές μονομαχίες, μερικές φορές και… πάλη, πολλές γρατζουνιές, γι’ αυτό και η κοπέλα μου δεν είναι πάντα χαρούμενη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Πιστεύω ότι ήταν φάση για κόκκινη κάρτα (σ.σ. η αψιμαχία τους), οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί μου. Αν είχα πέσει, θα ήταν κόκκινη, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Ο πατέρας μου με έμαθε να μένω όρθιος και να μην είμαι αυτό που αρχίζει από... “P”»! 

Χάαλαντ: «Ο πατέρας μου με έμαθε να μην είμαι... @@»! (vids)