Χάαλαντ: «Ο πατέρας μου με έμαθε να μην είμαι... @@»! (vids)

Ο Νορβηγός επιθετικός και ο Βραζιλιάνος αμυντικός, Γκάμπριελ, έχουν ανοίξει βεντέτα στα τελευταία Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ!

Το φινάλε στην Premier League αναμένεται δραματικό, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ στο «Etihad», η διαφορά τους έπεσε στους τρεις και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει παιχνίδι λιγότερο, «φλερτάροντας» με το πρωτάθλημα!

Οι «μάχες» των Έρλινγκ Χάαλαντ και Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες κέντρισαν το ενδιαφέρον, ακόμα και στο 2-1 που πέτυχε ο Νορβηγός επιθετικός, δίνοντας συνέχεια στην μεταξύ τους κόντρα από το παιχνίδι που ο Χάαλαντ πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Βραζιλιάνου.

Στις post-game δηλώσεις του δικαιολόγησε την σκληράδα στο παιχνίδι του ως μια συμβουλή που πήρε από τον πατέρα του:

«Η φανέλα μου σκίστηκε, αλλά δεν πήρα φάουλ. Αυτή είναι η Premier League σήμερα! Πολλές μονομαχίες, μερικές φορές και… πάλη, πολλές γρατζουνιές, γι’ αυτό και η κοπέλα μου δεν είναι πάντα χαρούμενη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πιστεύω ότι ήταν φάση για κόκκινη κάρτα (σ.σ. η αψιμαχία τους), οι περισσότεροι συμφωνούν μαζί μου. Αν είχα πέσει, θα ήταν κόκκινη, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Ο πατέρας μου με έμαθε να μένω όρθιος και να μην είμαι αυτό που αρχίζει από... “P”»!

EPL seem to have different rules, because this right here is a red card to Gabriel, really don't know why they let this slide....clear headbutt on Haaland pic.twitter.com/riZB6fnaqU — Liverpool (@LiverpoolLnd) April 19, 2026