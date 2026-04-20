Υπόκλιση Μεξικανών σε Πινέδα: «Καθοριστικός για την ΑΕΚ - Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα εν όψει Μουντιάλ»! 

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια στο Μεξικό για τον Ορμπελίν Πινέδα και την εξαιρετική του χθεσινή εμφάνιση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι Μεξικάνοι εκφράζουν τον θαυμασμό τους για το υπέροχο τέρμα που πέτυχε ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 αλλά και για την συνολική του απόδοση καθώς αναδείχτηκε MVP του ντέρμπι.

«Το ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΓΚΟΛ του Ορμπελίν Πινέδα και η ασίστ του, φέρνουν την ΑΕΚ πιο κοντά στον τίτλο στην Ελλάδα», γράφει το «tvazteca» και συνεχίζει:

«Ο Μεξικανός είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ και αναμένεται να είναι σε άριστη φόρμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ορμπελίν Πινέδα βίωσε χθες, μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του στην Ευρώπη.

Ήταν βασικός παράγοντας στη συναρπαστική νίκη της ΑΕΚ, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση με ένα γκολ και μια ασίστ που επιβεβαιώνουν την εξαιρετική του φόρμα φέτος. Ο Πινέδα στο γκολ που πέτυχε προχώρησε με ταχύτητα με την μπάλα και μόλις έφτασε μέσα στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα έξυπνο σουτ βρίσκοντας δίχτυα ολοκληρώνοντας μια άψογη εμφάνιση.

🤯🇬🇷 GOL Y ASISTENCIA DE ORBELIN PINEDA ANTE PAOK EN LA PELEA POR EL TÍTULO DE LIGA!



El mexicano llega a 8 G+A en la temporada. 🪄 pic.twitter.com/Qc0kCfNBOc — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 19, 2026

Η εξέλιξη του αγώνα ευνοούσε την ομάδα της ΑΕΚ που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Ωστόσο, το γκολ του Ορμπελίν ήταν το κερασάκι στην τούρτα μιας βραδιάς στην οποία έπαιξε και τα 90 λεπτά και ήταν καθοριστικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Ο Ορμπελίν Πινέδα που μετρά φέτος 46 συμμετοχές (3.559' λεπτά) με 5 γκολ - 5 ασίστ, βαθμολογήθηκε από το sofascore για την χθεσινή του εμφανιση με το εντυπωσιακό 9,1.