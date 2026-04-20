Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα ο Μπαρκολά

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μπαρκολά, με στόχο να ενισχύσει τα άκρα της επίθεσής της ενόψει των επόμενων σεζόν.

Ο 23χρονος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του τη φετινή χρονιά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων και από την Premier League.

Παρ’ όλα αυτά, οι «Μπλαουγκράνα» δείχνουν να έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του και να τον παρακολουθούν πιο στενά.

Το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση μιας πιθανής μεταγραφής είναι οικονομικό. Η τιμή του νεαρού Γάλλου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δυσκολεύει τη θέση της Μπαρτσελόνα λόγω των γνωστών περιορισμών της.

Ακόμη, ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, κάτι που δίνει ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στους Παριζιάνους.