Ένας αιώνας ΠΑΟΚ, πάθους και τρέλας - Όλα όσα έγιναν στην Αριστοτέλους (pics&vids)

Ο Δικέφαλος γιόρτασε τα 100 χρόνια ιστορίας του και το SDNΑ βρέθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης - Εικόνες τρέλας, πάθους, εικόνες... ΠΑΟΚ.

Ιστορική μέρα η 20η του Απρίλη για την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, η οποία έγινε.. αιώνια, καθώς πριν από ακριβώς 100 χρόνια ιδρύθηκε ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών.

Από πολύ νωρίς, η πόλη κινήθηκε σε... ασπρόμαυρο χρώμα, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να γεμίζουν την Πλατεία Αριστοτέλους, γιορτάζοντας, αλλά και τιμώντας όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους για το άσπρο και το μαύρο. Για την αγάπη τους την πιο μεγάλη.

Μικροί και μεγάλοι, τετράποδα και οι απανταχού ΠΑΟΚτσήδες γιόρτασαν για το καμάρι τους, τον Δικέφαλο του Βορρά, στο κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης.

Πρώην και νυν αθλητές του ΠΑΟΚ ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά στην οικογένεια του Δικεφάλου, ενώ τα συναισθήματά τους εξέφρασαν μέσα από το SDNA, οι πρωταθλητές με τον ΠΑΟΚ, Χοσέ Άνχελ Κρέσπο, Στέφαν Σβαμπ και Ομάρ Ελ Καντουρί.

ΠΑΟΚ όμως, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι και ο ΑΣ, ο Ερασιτέχνης που «παλεύει» καθημερινά, με τέσσερις θρύλους του, να εξιστορούν στο SDNA τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ για τους ίδιους. Θωμαή Βαρδαλή, Γιάννης Τακουρίδης, Απόστολος Παλάσκας, Δημήτρης Πελεκίδης.

Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ μεγαλούργησε τη δεκαετία του 1990, «μεγαλώνοντας» μία ολόκληρη γενιά, με τρεις εμβληματικούς αρχηγούς του Δικεφάλου να μιλούν στο SDNA και να ανατριχιάζουν μιλώντας για τον σύλλογο.

Από τον Αντρέ Βιεϊρίνια και τον Θοδωρή Ζαγοράκη, μέχρι τον Λούμπος Μίχελ, άπαντες ευχήθηκαν τα καλύτερα και μόνο επιτυχίες στο μέλλον για τον ΠΑΟΚ.

Όσοι βρέθηκαν στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, κλήθηκαν να απαντήσουν τι είναι για αυτούς ο ΠΑΟΚ. Για κάποιους είναι όλη τους η ζωή. Για άλλους είναι κάτι ακόμα περισσότερο, χωρίς κανένας στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια να ξεχνάει αυτούς που έφυγαν πολύ νωρίς από κοντά μας.

Ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, έστειλε το μήνυμά του για τα γενέθλια του συλλόγου, αλλά και για την επόμενη μέρα της ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα κάνει τα πάντα για να μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο.

Η Παρτιζάν αποτελεί ίσως το πιο κοντινό παράδειγμα στον ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Σερβίας να εύχεται στα... αδέρφια της Χρόνια Πολλά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, κάτι που έπραξε και ο Αθλητικός Σύλλογος Πέρα.

Στην Πλατεία Αριστοτέλους, έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων, ο Αντρέ Βιεϊρίνια, η Μαρία Γκοντσαρόβα αλλά και ο Γιαννάκης Μήγιος, με τους δύο τελευταίους να έχουν έναν ένθερμο εναγκαλισμό.

Στις 19:26 η Αριστοτέλους και η Θεσσαλονίκη... πήραν φωτιά για τον αιώνιο ΠΑΟΚ, με χιλιάδες πυρσούς να ανάβουν και να κάνουν φαντασμαγορική την ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Τούμπας.

Χρόνια πολλά, ΠΑΟΚ!