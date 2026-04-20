Παρτιζάν για ΠΑΟΚ: «Χρόνια πολλά αδέρφια, μας συνδέει ειλικρινής φιλία» (pics)

«Ασπρόμαυρες» ευχές της Παρτιζάν για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, με την σερβική ομάδα να αποθεώνει την φιλία της με τον Δικέφαλο!

Συγκεκριμένα, η ποδοσφαιρική ομάδα της Παρτιζάν ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ με ένα μακροσκελές κείμενο, το οποίο αναφέρει:

«Η Παρτιζάν συγχαίρει τον ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ζωής!

Με την πάροδο των ετών, οι σύλλογοι και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινής φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα.

Γι' αυτόν τον λόγο μοιραζόμαστε την χαρά σας και στο Βελιγράδι.

Χρόνια πολλά!»

Από την μεριά του, το τμήμα μπάσκετ των Σέρβων ευχήθηκε στα ελληνικά, γράφοντας χαρακτηριστικά «Χρόνια πολλά αδέρφια».

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