Μειώθηκε στην Εφέσεων το πρόστιμο του Παναθηναϊκού

Η Επιτροπή Εφέσεων μείωσε το πρόστιμο που είχε υποβληθεί στο «Τριφύλλι» για το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό, κάνοντας δεκτή την σχετική έφεση της «πράσινης» ΠΑΕ.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο είχε τιμωρήσει το «τριφύλλι» με πρόστιμο 16.500 ευρώ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό, στο οποίο οι «πράσινοι» ήταν υπότροποι για ρίψη αντικειμένων, η οποία δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε έφεση και αυτό που πέτυχε ήταν η μείωση του προστίμου σε δεύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα να καταβάλει τελικά 9.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων:

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων δέχτηκε τυπικά και ουσιαστικά έφεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μεταρρύθμισε την με αριθμό 86/-2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ και επέβαλε στην εκκαλούσα χρηματική ποινή εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 3. Ι περ. α’ & ε’ σε συνδυασμό με το άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο».