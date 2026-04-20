Παρακάμερα ΑΕΚ: Οι πανηγυρισμοί, η αποθέωση και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα από το χθεσινό 3-0 επί του ΠΑΟΚ εκεί όπου κυριαρχούν οι πανηγυρισμοί και οι αντιδράσεις στα γκολ, η αποθέωση και η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

H AEK πέτυχε το απόγευμα της Κυριακής μια πολύτιμη, αλλά και επιβλητική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-0 στην Allwyn Arena, για τη 2η αγωνιστική των play-off της STOIXIMAN Super League 2025-26 και κράτησε τον ρόλο του οδηγού στην κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου.



Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσέφερε μια ακόμη ποδοσφαιρική παράσταση και έφτασε στην επικράτηση παίρνοντας το προβάδισμα με αυτογκόλ του Κετζιόρα και σφραγίζοντας το αποτέλεσμα με δύο εντυπωσιακά γκολ από τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Ορμπελίν Πινέδα.



Την ίδια στιγμή ο κόσμος της ΑΕΚ έστηνε στις κερκίδες ακόμη ένα μοναδικό πάρτι, στηρίζοντας με πάθος τις προσπάθειες της ομάδας και αποθεώνοντας τον προπονητή και τους παίκτες.



Η κάμερα του AEK TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης…