«Ο Μαρινάκης "παραχωρεί" τη Νότιγχαμ για χάρη του Ολυμπιακού»

Σε μία σημαντική κίνηση στη Νότιγχαμ προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς υπάρχει η πιθανότητα ο Ολυμπιακός με την Φόρεστ να αγωνίζονται αμφότεροι στο Champions League της νέας σεζόν και έτσι αποφάσισε να παραχωρήσει τη διεύθυνση της αγγλικής ομάδας.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε την απόφαση να «αναστείλει το ενδιαφέρον» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ώστε να μην έχει κυρώσεις από την UEFA.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα δώσει μάχη με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ενώ και η 2η θέση της Stoixman Super League οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, όπου οι Πειραιώτες θα παλέψουν για να βρεθούν στη Leaggue Phase.

Την ίδια ώρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στον ημιτελικό του Europa League και αν το κατακτήσει θα αγωνίζεται και αυτή στη League Phase του Champions League. Ωστόσο κάπου εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα, καθώς η UEFA δεν αφήνει δύο ομάδες με ίδιο ιδιοκτήτη να είναι στην ίδια διοργάνωση.

Έτσι, όπως αναφέρει η Telegraph, ο Βαγγέλης Μαρινάκης «ανέστειλε το ενδιαφέρον» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι που είχε κάνει και πέρσι για τον ίδιο λόγο, προκειμένου να αποφύγει κυρώσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Companies House αποκαλύπτουν την παύση του Μαρινάκη ως «πρόσωπο με σημαντικό έλεγχο». Δείχνει επίσης ότι η Τζάνετ Λούσι Γκίμπσον, ο Χένρι Πίτερ Χίκμαν και η Έλεανορ Κάθριν Γουόλς έχουν «συναινέσει να ενεργούν» ως διευθυντές του συλλόγου».