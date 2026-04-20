Ροσενιόρ: «Ο σύλλογος απαιτεί να κερδίσουμε»

Ο Ροσενιόρ δεν μάσησε τα λόγια του όσον αφορά το γεγονός πως η Τσέλσι πρέπει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο προπονητής των Λονδρέζων ανέφερε πως αυτό που απαιτείται από το όνομα και την ιστορία του συλλόγου είναι η Τσέλσι να αποδώσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού της Τσέλσι

«Πρέπει να κερδίσουμε, αυτό απαιτεί αυτός ο σύλλογος και δικαίως. Αυτό περιμένουν οι οπαδοί. Τώρα είναι η ώρα να αποδώσουμε. Ως προπονητής, πρέπει να δουλεύεις με βάση τα δεδομένα και τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να κερδίσουμε. Αυτό είναι το θεμελιώδες και αυτό που απαιτεί αυτός ο σύλλογος. Το πιο σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι το αποτέλεσμα».