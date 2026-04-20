Κοντά στην ανανέωση με τη Λίβερπουλ ο Κονατέ

Ο Ιμπραχίμα Κονατέ είναι ένα βήμα πριν επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ, στέλνοντας θετικά μηνύματα προς τους φίλους της ομάδας.

Ο Γάλλος στόπερ, που βρέθηκε εκεί το καλοκαίρι του 2021 από τη ΡΜ Λειψία έναντι περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, έχει γίνει βασικός πυλώνας της άμυνας των «Κόκκινων». Μαζί με τον Φαν Ντάικ έχουν κάνει ένα από τα πιο αξιόπιστα αμυντικά δίδυμα στην Premier League.

Με το συμβόλαιό του να φτάνει στο τέλος του, υπήρχε ανησυχία για το μέλλον του, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στο σύλλογο.

Μάλιστα, τόνισε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, υπογραμμίζοντας ότι αυτό ήταν πάντα ο στόχος του.