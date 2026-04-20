Διεθνείς διαιτητές στα πλέι άουτ

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα τρία παιχνίδια για την εμβόλιμη 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε διεθνείς ρέφερι και στις τρεις αναμετρήσεις της Τετάρτης (22/4).

Στο Πανσερραϊκός-Ατρόμητος ορίστηκε ο Τσακαλίδης, με βοηθούς τους Κόλλια, Κομισοπούλου, 4ο και στο VAR τους Πουλικίδη, Μόσχου.

Το ΑΕΛ-Κηφισιά θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, με τον Φωτιά στο VAR, δίδυμο που θα βρεθεί και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (VAR-AVAR). Βοηθοί οι Πετρόπουλος, Οικονόμου, 4ος ο Κόκκινος και AVAR ο Γιουματζίδης.

Το Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός θα διευθύνει ο Παπαδόπουλος, με τους Σπυρόπουλο, Πάτρα στο VAR, τον Ματσούκα 4ο και τους Πολυχρόνη, Μέγα στο VAR.