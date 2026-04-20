Αρμπελόα: «Για τη Ρεάλ μοιάζει πιο εύκολο να κερδίσει το Champions League από το πρωτάθλημα»

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μια αρκετά περίεργη δήλωση, λέγοντας πως είναι πιο εύκολο η ομάδα του να κατακτά το Champions League παρά το πρωτάθλημα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον αποκλεισμό της από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League, μπαίνει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος.

Οι «Μερένγκχες» παίζουν με την Αλαβές το βράδυ της Τρίτης (21/4, 22:30) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους, αφού είναι στο -9 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα μίλησε στους δημοσιογράφους ενόψει του αγώνα, όμως είχε μια ατάκα του όχι και τόσο σχετική με το παιχνίδι που τράβηξε τα βλέμματα.

Ο άλλοτε παίκτης των Μαδριλένων τόνισε πως κάποιες φορές μοιάζει πιο εύκολο για τη Ρεάλ να κατακτήσει το Champions League παρά τη La Liga, με τα social media να έχουν πάρει «φωτιά» με αυτά τα λόγια.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει 7 από τους τελευταίους 20 τίτλους της La Liga. Υπάρχει κάποια εξήγηση; Θα βρούμε μία, και είναι εύκολο για πολλούς να τη δουν.

Όσον αφορά την απόδοσή μας, σίγουρα έχουμε περιθώρια βελτίωσης στη La Liga τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε αποδώσει καλύτερα στους μεγάλους αγώνες των τελευταίων μηνών παρά εναντίον λιγότερο καταξιωμένων αντιπάλων. Αν μιλάμε για αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Αλλά έχουμε επίσης βιώσει καταστάσεις όπως ο αγώνας με τη Τζιρόνα που κάνουν ευκολότερο για τη Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει ένα Champions League παρά έναν τίτλο στη La Liga».