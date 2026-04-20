Ρομπέρτο Περέιρα: Ο απόλυτος «X-Factor» της ΑΕΚ! 

Ο Ρομπέρτο Περέιρα ήρθε και άλλαξε τις ισορροπίες στα δυο νικηφόρα ντέρμπι της ΑΕΚ στα πλέι οφ επί Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, έχοντας άκρως επιδραστικό ρόλο.

Ο 35χρονος Αργεντινός μέσος, που είναι ξεκάθαρο πως απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Μάρκο Νίκολιτς, εξελίσσεται στον απόλυτο «X-Factor» καθώς μια δική του κίνηση ήταν αυτή που έφερε το χρυσό γκολ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των πλέι οφ, ενώ μια δική του ενέργεια ήταν αυτή που άνοιξε χθες το δρόμο για το 3-0 επί του ΠΑΟΚ με το πρώτο κρίσιμο γκολ.

Ο Περέιρα, που οι περισσότεροι θεωρούσαν τελειωμένο το καλοκαίρι αναζητώντας τον τρόπο που η ΑΕΚ θα απαλλαγεί από το μεγάλο του συμβόλαιο, πρέπει να θυμίσουμε πως ήταν κομβικός και στα προκριματικά για την Ένωση. Έπαιξε βασικός στα τρία πρώτα παιχνίδια με Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού με τον Νίκολιτς να τον χρησιμοποιεί στον άξονα ποντάροντας στην εμπειρία του και δικαιώθηκε απόλυτα. Ακολούθησε ένας τραυματισμός και ένας δεύτερος μέσα στη χρονιά στα μέσα Δεκέμβρη που επηρέασαν τις συμμετοχές του και περιόρισαν τον ρόλο του αλλά όποτε ήταν διαθέσιμος, ήταν και μέσα στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο πως ο Τούκου έπαιξε βασικός και στα τρία τελευταία παιχνίδια της League Phase του UEFA Conference League με Φιορεντίνα, Σάμσουνσπόρ και Κραιόβα που η ΑΕΚ έκανε ισάριθμες νίκες έχοντας σημαντικό ρόλο. Όπως δεν ειναι τυχαία και η εικόνα που έχει στο ξεκίνημα των πλέι οφ...

Όπου τον βλέπουμε μάλιστα να εξυπηρετεί έναν διαφορετικό ρόλο, παίζοντας αριστερά στην μεσαία γραμμή με εντολές να συγκλίνει προς τα μέσα και να γίνεται τρίτος χάφ. Είναι ένα από τα πολλά τρικ που έχει εφαρμόσει ο Νίκολιτς με την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο της εξέλιξης και της προόδου που παρουσιάζει η ΑΕΚ. Για τον προπονητή της ΑΕΚ ο Περέιρα είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό όπλο που το χρησιμοποιεί με ξεκάθαρη στόχευση ποντάροντας στην εμπειρία του, στην ικανότητα του να κρατάει με ασφάλεια την μπάλα, στην εξυπνάδα, στο διάβασμα του παιχνιδιού και στο πως κινείται μέσα στο γήπεδο όντας πάντοτε σωστά τοποθετημένος στον χώρο που πρέπει.

Στο Καραϊσκάκη στο ξεκίνημα του ντέρμπι κινήθηκε πανέξυπνα στον χώρο διαβάζοντας το λάθος του Ρέτσου και το κενό που προέκυψε απ' αυτό κάνοντας μια ενέργεια μισό γκολ, ενώ και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν βασικός πυλώνας δημιουργίας και αυτό φάνηκε και στην φάση του 1-0. Όπου κινήθηκε σωστά από αριστερά, έφερε επικίνδυνα την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και ανάγκασε τον υπό πίεση Κεντζιόρα να πετύχει άθελα του αυτογκόλ. Η προσφορά του πάντως και χθες αλλά και στην πρεμιέρα δεν σταμάτησε εκεί, στη συμμετοχή που είχε στα δυο γκολ, αλλά έδωσε κι άλλα πράγματα. Για παράδειγμα με τον ΠΑΟΚ είχε μεταξύ άλλων 5/6 κερδισμένες μονομαχίες, 1/1 επιτυχημένα τάκλιν, 2 κερδισμένα φάουλ και κυρίως, ακρίβεια στις μεταβιβάσεις της τάξεως του 83%. Αναμφίβολα, μιλάμε για τον απόλυτο φετινό «X-Factor» της ΑΕΚ και τον παίκτη που ενώ κανείς δεν τον περίμενε, ο Μάρκο Νίκολιτς τον έχει μετατρέψει όχι απλά σε ένααξιοποιήσιμο και χρήσιμο γρανάζι αλλά σε έναν παίκτη άκρως επιδραστικό στα μεγάλα παιχνίδια...