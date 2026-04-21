Μια ΑΕΚ… χαμαιλέων που ξεπέρασε τους ανταγωνιστές, με τον δικό της αλλά και τον δικό τους τρόπο! 

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραδίδει φέτος ένα σεμινάριο προσαρμοστικότητας και διαχείρισης, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές με το δικό του αλλά και το... δικό τους στυλ ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη χρονιά φέτος, όντας μια νέα ομάδα, έχοντας τρεις προκριματικές φάσεις δίνοντας το πρώτο παιχνίδι τέλη Ιουλίου για να ακολουθήσουν άλλες πέντε συνεχόμενες Πέμπτες. Ο πρώτος στόχος της εισόδου στη League Phase επετεύχθη με ένα ποδόσφαιρο που βασίστηκε σε πολύ συγκεκριμένες τακτικές αρχές - που χτίστηκαν στο καλοκαίρι στην Ολλανδία - αλλά πάνω απ' όλα στο αποτέλεσμα και στην ουσία.

Ο Νίκολιτς, έλεγε εκείνο το διάστημα της παρουσίασης του λίγο πριν τις πρώτες προκριματικές μάχες, πως «... πρώτα από όλα είναι η Ευρώπη. Νιώθω πιο σίγουρος για το πώς θα είμαστε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, αλλά πρέπει γρήγορα να ξεπεράσουμε τη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα μπορούμε μετά να βρεθούμε στο επίπεδο που θέλουμε». Στην πορεία αυτών των μηνών δικαιώθηκε στα πάντα.

Παρέλαβε μια ομάδα με καταρρακωμένη ψυχολογία και τσαλαπατημένη αγωνιστική ταυτότητα και την μετέτρεψε σε έναν χαμαιλέοντα που επιβίωσε σε αυτούς τους εννιά μήνες χάρη στην προσαρμοστικότητα του σε δύσκολες συνθήκες υπό πολύ μεγάλη πίεση και μεγάλα πρέπει. Η ΑΕΚ σε όλο αυτό το διάστημα, πέραν του ότι άντεξε, εξελίχθηκε ποδοσφαιρισικά, βελτιώθηκε τακτικά, έχτισε πάνω στις βάσεις που μπήκαν το καλοκαίρι, ενσωμάτωσε νέα τρικ στο παιχνίδι της και απέκτησε μια νέα διάσταση επιθετικά με τον Μπάρναμπας Βάργκα ο οποίος άλλαξε ολόκληρη τη λειτουργία μπροστά αποτελώντας την πιο κρίσιμη κίνηση.

Όλη αυτή η διαδικασία της εξέλιξης, έφερε στην πορεία ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο, έφερε σερί θετικών αποτελσματων, έφερε επιτυχίες στην Ευρώπη, έφερε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, έδωσε στους παίκτες του Νίκολιτς έναν αέρα υπεροχής που στο ποδόσφαιρο είναι καταλυτικός παράγοντας, ιδίως όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό. Η ΑΕΚ έφτασε στο σημείο μπαίνοντας στην τελική ευθεία των πλέι οφ να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της παίζοντας με τον δικό τους. Παίζοντας ένα «Rock 'n' Roll» παιχνίδι σε υψηλες εντάσεις με έντονη πίεση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση έπνιξε τον ΠΑΟΚ την Κυριακή υπερέχοντας σε ολους τους τομείς. Με έναν παρόμοιο τρόπο υπερείχε και στο Καραϊσκάκη εκεί που το γκολ του Κοϊτά στο πέμπτο λεπτό βέβαια της έδωσε τη δυνατότητα να παίξει σε άλλους χώρους και να πιέσει με έναν διαφορετικό τρόπο τον Ολυμπιακό. Και με τους Πειραιώτες όμως, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που υπερείχε εμφατικά κερδίζοντας όλες σχεδόν τις διεκικήσεις, όλες τις δεύτερες μπάλες, όλες τις προσωπικές μονομαχίες που πήγαν στην ένταση και την ταχύτητα.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έπαιξε και μεσοβδόμαδα με την Ράγιο μόλις 72 ώρες πριν υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα με τους Ισπανούς δεν ήταν αυτό που ήθελε η ΑΕΚ αλλά ο τρόπος που έπαιξε ήταν καρμπόν. Απόλυτη κυριαρχία μέσα από έναν εξαντλητικό και φουλ επιθετικό ρυθμό. Το εντυπωσιακό είναι πως η ΑΕΚ παίζοντας τρία σερί παιχνίδια στον ρυθμό που βόλευε τους αντιπάλους κατάφερε να δεχτεί... 3,5 φάσεις. Συνολικά! Ο ΠΑΟΚ ειχε μόνο το δοκάρι του Καμαρά στο 87', η Ράγιο δυστυχώς μόνο το γκολ του Παλαθόν που έκρινε και την πρόκριση και ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του την ευκαιρία του Ελ Καμπί και το ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτσι στο τέλος.

Παίζοντας απέναντι σε αυτού του επιπέδου τις ομάδες η ΑΕΚ κατάφερε όχι μονο να παίξει σε τόσο υψηλούς ρυθμούς και με τόσο επιθετική διάθεση αλλά να μοιάζει και ατσάλινη αμυντικά έχοντας την τέλεια τακτική συμπεριφορά. Ολο αυτό που περιγράφουμε ειναι κάτι που προφανώς πιστώνεται στον δημιουργό αυτού του γκρουπ, τον Μάρκο Νίκολιτς, που έχει καταφέρει να κάνει μέχρι τώρα τον τέλειο αγωνιστικό προγραμματισμό και να έχει την ομάδα του έτοιμη για τα καλοκαιρινά προκριματικά και εννέα μήνες μετά να την εμφανίζει... μια ταχύτητα πάνω από τον ανταγωνισμό. Η διακοπή δεν ευνοεί την ΑΕΚ που θα ήθελε να παίξει... αύριο στη Λεωφόρο. Έχοντας όμως το αβαντάζ του συν πέντε αλλά κυρίως, έχοντας την καλύτερη ομάδα βάσει εικόνας και την μεγαλύτερη λύσσα γι' αυτόν τον τίτλο, είναι το ακλόνητο φαβορί για να σηκώσει ένα πρωτάθλημα που θα μείνει στην ιστορία!