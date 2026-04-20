Δύο χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ – Πέρασαν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες (vid)

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας και ετοίμασε ένα βίντεο με πρωταγωνιστές ποδοσφαιριστές της ομάδας, των οποίων την ιστορία παρουσιάζει.

Αναλυτικά:

Σήμερα το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ έχει γενέθλια! Συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ημέρα που ο Θωμάς Μαύρος έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων και που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό.

Από τότε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες έχουν περιηγηθεί στις προθήκες του, έχουν θυμηθεί, έχουν συγκινηθεί, έχουν δακρύσει, έχουν γελάσει, έχουν μάθει την ιστορία του συλλόγου μας. Μια ιστορία που δεν έχει τέλος, μόνο αρχή.

Ετοιμάσαμε λοιπόν για τα γενέθλια μας αυτό το βίντεο, με πρωταγωνιστές, ποιους άλλους; τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Εκείνους που έγραψαν την ιστορία που εμείς καταγράφουμε και παρουσιάζουμε.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κόσμο της ΑΕΚ, που έχει αγκαλιάσει με τόση αγάπη το Μουσείο μας. Και να δώσουμε την υπόσχεση ότι δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ να συνεχίζει να εξελίσσεται, να εμπλουτίζεται, να ανανεώνεται και να είναι αντάξιο του τεράστιου αυτού συλλόγου.

Χρόνια μας πολλά!

