Κικιάνης: Εντυπωσιάζει ο ομογενής στόπερ στο πρωτάθλημα Αυστραλίας! (vid)

Ο Παναγιώτης Κικιάνης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της Αδελαΐδας Γιουνάιτεντ σκοράροντας στη νίκη με 3-1 επί της Μακάρθουρ στο «Κούπερς Στέιντιουμ».

O ομογενής σέντερ μπακ ηγήθηκε της άμυνας της ομαδας του καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αρχική πίεση των φιλοξενούμενων.

Η κορυφαία στιγμή του ήρθε στο 75ο λεπτό, όταν σκόραρε με προβολή από κοντινή απόσταση, ύστερα από σύγχυση στην περιοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Ο Κικιάνης ήταν εντυυπωσιακός στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και για τις ακριβείς μεταβιβάσεις του. Σε ηλικία μόλις 21 ετών, εξελίσσεται σε ηγετική μορφή της αμυντικής γραμμής της ομάδας του, χτυπώντας την πόρτα της εθνικής Αυστραλίας.



Ο δεξιοπόδαρος στόπερ, ο οποίος είναι κάτοχος και ελληνικού διαβατηρίου έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 22 συμμετοχές και 2 γκολ.



Δείτε το γκολ του Κικιάνη (2'03'').