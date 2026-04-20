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Κουτσιαύτης: «Τι λέει το πρωτόκολλο VAR για το 1ο γκολ του Ολυμπιακού» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολιάζει τη διαιτησία της 2ης αγωνιστικής των playoffs.
Κουτσιαύτης: «Τι λέει το πρωτόκολλο VAR για το 1ο γκολ του Ολυμπιακού» (vid)