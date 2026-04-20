Ασπρόμαυρο το χρώμα στην Αριστοτέλους για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ! (vids-pics)

Πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/4) στην Πλατεία Αριστοτέλους για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και τις εκδηλώσεις της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει την συμπλήρωση ενός αιώνα και όπως αναμενόταν, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έχει προχωρήσει σε πολλές δράσεις, με επίκεντρο την πλατεία Αριστοτέλους.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας (20/4) έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου, όπου και απολαμβάνει τις εκδηλώσεις των ασπρόμαυρων για μία ξεχωριστή μέρα, καθώς υπάρχουν σε κοινή θέα τα τρόπαια του ΠΑΟΚ, όπως και ένα ειδικό stand για όσους έφυγαν νωρίς για να βρεθούν στο πλάι του Δικεφάλου αλλά και σημαντικές στιγμές στην πορεία των 100 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δράσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας και θα κορυφωθούν το βράδυ όπου και θα υπάρξει το... κυρίως πιάτο της εκδήλωσης.

Δείτε τα πλάνα του SDNA από το σημείο: