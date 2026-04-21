Πόσοι παίκτες πάνω από 3.000 λεπτά; Η διαχείρηση των BIG4 (πίνακες)

Αναλυτικοί πίνακες με τα λεπτά συμμετοχής των παικτών σε όλες τις διοργανώσεις και τη διαφορετική φιλοσοφία των προπονητών.

Οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο έχει αποδειχτεί ότι δεν αποτυπώνουν απόλυτα το τι γίνεται στο χορτάρι. Γι’ αυτό κάποιες φορές διαστρεβλώνουν την εικόνα άθελά τους και κάποιες άλλες χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό. Ορισμένες φορές, όμως, λένε την αλήθεια κι αυτοί οι πίνακες που θα διαβάσετε είναι μία απ’ αυτές.

Τι δείχνουν; Την διαχείριση λεπτών συμμετοχής που έγινε μέσα στη σεζόν για τις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Μπορεί τα μεγέθη να μην είναι ομοειδή (η καθεμιά από τις ομάδες θα τερματίσει με διαφορετικό αριθμό αγώνων από τις άλλες), όμως ο πίνακας δείχνει ανάγλυφα τι έγινε μέσα στη σεζόν με το σύνολο των παικτών που είχε να διαχειριστεί ο καθένας από τους τέσσερις προπονητές. Με τη σημείωση, βέβαια, ότι στον Παναθηναϊκό πέρασαν τρεις διαφορετικοί προπονητές.

Ενώ, λοιπόν, στους τρεις προπορευόμενους που είχαν και τον ίδιο κόουτς στον πάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν είδαμε μια συγκεκριμένη τακτική, στην διαχείριση, συγκεκριμένους παίκτες να επιβαρύνονται περισσότερο και άλλους να παροπλίζονται τελείως, στον Παναθηναϊκό έχουμε δει μέχρι στιγμής μια ντουζίνα και πλέον παραπάνω παίκτες να φοράνε τη φανέλα της ομάδας και, ως εκ τούτου, τα λεπτά συμμετοχής να μοιράζονται πολύ διαφορετικά. Χωρίσαμε τα συνολικά λεπτά συμμετοχής στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας (πρωτάθλημα, κύπελλο, ευρωπαϊκές διοργανώσεις) σε κατηγορίες ανά 500 λεπτά με ταβάνι τα 3.000 λεπτά, που σ’ αυτό τον αριθμό αγώνων δίνουν την αίσθηση του «σπάνια βγαίνω από την ενδεκάδα».

ΑΕΚ (53 ΑΓΩΝΕΣ-32 ΠΑΙΚΤΕΣ)

ΛΕΠΤΑ ΠΑΙΚΤΕΣ 3.000+ 6 Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν 2.500-2.999 3 Πήλιος, Γιόβιτς, Κοϊτά 2.000-2.499 1 Μάνταλος 1.500-1.999 1 Πενράις 1.000-1.499 9 Βίντα, Ελίασον, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Βάργκα,Πιερό, Ζίνι 500-999 3 Γκρούγιτς, Καλοσκάμης, Περέιρα 1-499 9 Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Χρυσόπουλος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Σαχαμπό, Γιόνσον, Μαρσιάλ, Καραργύρης

Η ΑΕΚ έχει έξι παίκτες που έχουν περάσει μέχρι στιγμής το όριο των 3.000 λεπτών συν άλλους δύο (Γιόβιτς, Κοϊτά) που βρίσκονται πολύ κοντά και λογικά θα το κάνουν στα τέσσερα ματς που απομένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1.500 λεπτά και πλέον έχουν αγωνιστεί μόνο 11 παίκτες και υπάρχουν άλλοι 9 στο όριο των 1.000-1.500 λεπτών. Στο μυαλό του Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρο ποιους εμπιστευόταν και ποιους όχι σε βάθος χρόνου και η διαχείριση που έκανε εξυπηρέτησε αυτό το σκοπό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (44 ΑΓΩΝΕΣ-31 ΠΑΙΚΤΕΣ)

ΛΕΠΤΑ ΠΑΙΚΤΕΣ 3.000+ 1 Τζολάκης, 2.500-2.999 3 Ορτέγκα, Ρέτσος, Ελ Κααμπί 2.000-2.499 7 Πιρόλα, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ταρέμι 1.500-1.999 4 Κοστίνια, Μπιανκόν, Ντάνι Γκαρθία, Ποντένσε 1.000-1.499 3 Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι 500-999 5 Καλογερόπουλος, Μάντσα, Γιαζίτζι, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ 1-499 8 Πασχαλάκης, Μπότης, Βέζο, Καμπελά, Πνευμονίδης, Λιατσικούρας, Κλέιτον, Αντρέ Λουίζ

Διαφοροποιημένη η τακτική του Μεντιλίμπαρ. Ένας παίκτης μόνο, ο Τζολάκης, έχει ξεπεράσει τα 3.000 λεπτά και οι τρεις που βρίσκονται στο όριο (Ορτέγκα, Ρέτσος, Ελ Κααμπί) μάλλον θα τα ξεπεράσουν στα ματς που απομένουν. Άλλοι επτά παίκτες στα 2.000+ λεπτά, κάτι που δίνει μια ενδεκάδα παικτών με σταθερή συμμετοχή. Πιο κάτω, όμως, είναι πιο ομαλή η διαχείριση, ο Βάσκος προσπάθησε να βάλει στην εξίσωση και άλλους παίκτες, οι οποίοι μπήκαν στο «μπουκέτο» των βασικών.

ΠΑΟΚ (50 ΑΓΩΝΕΣ-32 ΠΑΙΚΤΕΣ)

ΛΕΠΤΑ ΠΑΙΚΤΕΣ 3.000+ 6 Μιχαηλίδης, Κένι, Κετζιόρα, Μπάμπα Ράχμαν, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς 2.500-2.999 2 Μεϊτέ, Τάισον 2.000-2.499 4 Παβλένκα, Τσιφτσής, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης 1.500-1.999 1 Λόβρεν 1.000-1.499 8 Τέιλορ, Βολιάκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Ντεσπότοφ, Χατσίδης 500-999 6 Σάντσες, Σάστρε, Πέλκας, Τσάλοφ, Μύθου, Γερεμέγεφ 1-499 5 Γκουγκελασβίλι, Μοναστηρλής, Θυμιάνης, Σορετίρε, Μπέρδος

Μια… μίξη των δύο τακτικών που αναφέραμε προηγουμένως από τον Λουτσέσκου. Έξι παίκτες πάνω από 3.000 λεπτά, συν δύο (Μεϊτέ, Τάισον) που υπό κανονικές συνθήκες θα τα ξεπεράσουν εύκολα στα ματς που απομένουν. Μια 13άδα παικτών στα 1.500+ λεπτά (οι δύο απ’ αυτούς τερματοφύλακες) συν μια οκτάδα που ξεπέρασε τα 1.000 λεπτά. Αν δείτε αυτά τα ονόματα, θα διαπιστώσετε ότι υπολογίστηκαν στον βασικό κορμό για κάποιο διάστημα της σεζόν, ξεκίνησαν συνεχόμενους αγώνες. Υπήρξαν, επίσης, οι λιγότεροι παίκτες με ελάχιστη συμμετοχή, κάτι που δείχνει ότι ο Ρουμάνος προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί απ’ όλους όσους έχει στη διάθεσή του.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (53 ΑΓΩΝΕΣ-44 ΠΑΙΚΤΕΣ)

ΛΕΠΤΑ ΠΑΙΚΤΕΣ 3.000+ 2 Τουμπά, Κυριακόπουλος 2.500-2.999 5 Λαφόντ, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τσιριβέγια, Μπακασέτας 2.000-2.499 5 Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι 1.500-1.999 4 Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Σιώπης, Τζούρισιτς 1.000-1.499 6 Ντραγκόφσκι, Ταμπόρδα, Σάντσες, Πελίστρι, Τετέι, Πάντοβιτς 500-999 6 Κώτσαρης, Χερνάντεζ, Μλαντένοβιτς, Κάτρης, Αντίνο, Κοντούρης 1-499 16 Βαγιαννίδης, Φίκαϊ, Σκαρλατίδης, Γιάγκουσιτς, Μαξίμοβιτς, Βιλένα, Μπρέγκου, Νίκας, Σισοκό, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ντέσερς, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ, Μπόκος, Τερζής

Η περίεργη σεζόν του Παναθηναϊκού αποτυπώνεται σ’ αυτόν ακριβώς τον πίνακα. Όχι μόνο λόγω των 44 παικτών που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής, αλλά και του τρόπου διαχείρισής τους. Μόλις δύο παίκτες πάνω από τα 3.000 λεπτά, και είναι πιθανό κανείς απ’ αυτούς που βρίσκονται στην πιο κάτω κατηγορία να μην τα ξεπεράσει. Η συντριπτική πλειοψηφία των χειμωνιάτικων μεταγραφών (πλην Γιάγκουσιτς, Σισοκό) θα ξεπεράσει τα 1.000 λεπτά, κάποιοι και τα 1.500.