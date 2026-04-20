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100 χρόνια ΠΑΟΚ: Η μεγάλη φιέστα στην πλατεία Αριστοτέλους (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε μέσα από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ τις ετοιμασίες των ανθρώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Πλατεία Αριστοτέλους με αφορμή την συμπλήρωση των 100 ασπρόμαυρων χρόνων.
100 χρόνια ΠΑΟΚ: Η μεγάλη φιέστα στην πλατεία Αριστοτέλους (vid)