100 χρόνια ΠΑΟΚ: Η μεγάλη φιέστα στην πλατεία Αριστοτέλους (vid)

Δείτε μέσα από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ τις ετοιμασίες των ανθρώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Πλατεία Αριστοτέλους με αφορμή την συμπλήρωση των 100 ασπρόμαυρων χρόνων.