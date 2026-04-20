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Χάος στο Ολίμπια – Σέρο Πορτένιο: Συγκρούσεις οπαδών με την αστυνομία, τους πήραν στο... κυνήγι! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Σοβαρά επεισόδια στιγμάτισαν την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολίμπια και τη Σέρο Πορτένιο για το πρωτάθλημα Παραγουάης, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4).

Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου 90 λεπτά, καθώς η ένταση ξέφυγε από τον έλεγχο στις εξέδρες. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από τη βόρεια κερκίδα, όταν οπαδοί της Σέρο Πορτένιο συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος κάνοντας χρήση καουτσούκ σφαιρών και άλλων μέσων καταστολής, ωστόσο η κατάσταση κλιμακώθηκε. Σε κάποια στιγμή, οπαδοί κατάφεραν να αποσπάσουν εξοπλισμό από αστυνομικό, ενώ ακολούθησαν σκηνές καταδίωξης και βίας.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποτυπώνουν εικόνες έντασης και γενικευμένης αναστάτωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους.

Χάος στο Ολίμπια – Σέρο Πορτένιο: Συγκρούσεις οπαδών με την αστυνομία, τους πήραν στο... κυνήγι! (vids)