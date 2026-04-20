Αγκαλιάζει κατά 82,4% το πρωτάθλημα η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data.

Το 2/2 έκανε η ΑΕΚ στα play off της Super League και παραμένει το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Μετά τη νίκη της στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού με 1-0, η Ένωση επιβλήθηκε με 3-0 του ΠΑΟΚ, τον οποίο έθεσε ουσιαστικά εκτός τροχιάς τίτλου.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε κάποιες ελπίδες να παλέψει για το πρωτάθλημα, μετά τη νίκη του στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού με 2-0.

Οι εκτιμήσεις του Football Meets Data μετά και τη 2η αγωνιστική είναι ξεκάθαρες: η ΑΕΚ έχει 82,4% πιθανότητες να στεφτεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 16%. Ο ΠΑΟΚ έπεσε στο 1,6%, καθώς βρίσκεται οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Παράλληλα, το Football Meets Data αποτύπωσε σε ένα γράφημα το πόσο συναρπαστικό είναι το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Καμία ομάδα έως τώρα δεν έχει καταφέρει να μείνει στην κορυφή για περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες αγωνιστικές, με την Ένωση πάντως να βρίσκεται στην πρώτη θέση τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία.

