Πινέδα στα καλύτερά του – Έφτασε τα 20 γκολ και τις 17 ασίστ στην ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ, με τρόπο που δεν αρκούν τα στατιστικά για να τον αποτυπώσουν.

Ο Ορμπελίν Πινέδα διανύει ίσως την καλύτερη σεζόν στην ΑΕΚ, που ακόμα και οι αριθμοί δεν μπορούν να αποτυπώσουν. Η παρουσία του Μεξικανού στη μεσαία γραμμή είναι κομβική για το παιχνίδι της Ένωσης, καθώς μαζί με τον Ραζβάν Μαρίν, αποτελούν τους… εγκεφάλους της ομάδας.

Φέτος μετρά 46 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τα «κιτρινόμαυρα», μετρώντας 5 γκολ και 5 ασίστ. Αλλά αυτά που έχει κάνει ο Πινέδα στα 3.559 αγωνιστικά λεπτά είναι πολλά παραπάνω. Κόβει, κλέβει, δημιουργεί για τους συμπαίκτες του.

Χθες, στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός έδωσε την ασίστ στον Κοϊτά για το 2-0 και στο 80’ έκανε ένα κλέψιμο, μια κούρσα και τέλειωσε ιδανικά τη φάση, σημειώνοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του. Δικαίως αποθεώθηκε από την εξέδρα, ενώ δικαίως αναδείχτηκε και MVP της αναμέτρησης.

Συνολικά με την Ένωση έχει αγωνιστεί σε 170 παιχνίδια, έχει σημειώσει 20 γκολ και έχει μοιράσει 17 ασίστ, με την συνεισφορά του να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Κι όλα αυτά, χωρίς αυτή την τετραετία να έχει κάνει κανονικές καλοκαιρινές διακοπές για να ξεκουραστεί, ενώ και αυτό το καλοκαίρι θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ, μιας και το Μεξικό είναι μια από τις διοργανώτριες χώρες.