Θύρα 1: «Εμείς θα σώσουμε την ΑΕΛ κόντρα σε προγνωστικά και κάθε λογική»

Μήνυμα για τους 7 τελικούς που απομένουν για την ΑΕΛ Novibet έστειλαν οι οπαδοί της ομάδας, τονίζοντας πως εκείνοι θα σώσουν την ομάδα, αλλά μόλις τελειώσει η χρονιά, η διοίκηση θα πρέπει να φύγει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 1:

Διανύουμε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές, μιας κάκιστης χρονιάς, ίσως της Ιστορίας μας ολόκληρης.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, έχει γίνει ξεκάθαρο με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο που φτάνουν οι δυνατότητες του καθενός και το τι μπορεί να προσφέρει.

Από το τεχνικό επιτελείο, τους παίκτες και φυσικά τον προπονητή.

Από το περασμένο καλοκαίρι όμως, προτού αρχίσει η χρονιά ήταν ολοφάνερη η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της διοίκησης αδερφών Νταβέλη.

Απέναντι στην αδιαφορία, την πλήρη ανυπαρξία και ξεφτίλα σε όλα τα επίπεδα, ΑΔΕΡΦΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ!!!

Αλήθεια, το αποκορύφωμα της αύξησης των εισιτηρίων για τον επερχόμενο αγώνα, που παίζεται η μισή παραμονή μεσοβδόμαδα, που αποσκοπεί;

Στο ότι θέλετε τον κόσμο "δίπλα" (εδώ γελάμε μέχρι δακρύων) σε αυτήν την δύσκολη καμπή ή θέλετε το γήπεδο μισογεμάτο επειδή φοβάστε να ακούσετε την μόνη αλήθεια δυνατά και καθαρά;;

Μάλλον ισχύει το ότι αρπάξουμε μέχρι τελευταίας στιγμής.

Μόλις τελειώσει η χρονιά με τον όποιον τρόπο, εσείς θα πάτε στα τσακίδια και ακόμα παραπέρα για να σας κατατάξει η ιστορία εκεί που πρέπει.

ΕΜΕΙΣ ΡΕ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΕΔΩ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ!

Το πρόγραμμα έχει ακόμη 7 ΤΕΛΙΚΟΥΣ.

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΠΕΣΑΜΕ, ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΜΑΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΣ ΚΑΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗ.

Η ιστορία, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται, το μήνυμα όμως είναι διαχρονικό..

Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, Η ΑΕΛ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ..

Ούτε βήμα πίσω!

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