ΑΕΚ: Από την απόλυτη καταστροφή στα ντέρμπι, στο σερί των έξι αήττητων

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να αποκαταστήσει και την επίδοση της ομάδας στα ντέρμπι.

Η ΑΕΚ φέτος παρουσιάζεται εντελώς αλλαγμένη σε σχέση με τον τρόπο που τελείωσε την περσινή σεζόν και αυτό αποτυπώνεται τόσο στην ευρωπαϊκή της πορεία, όσο και στα ντέρμπι. Αν και έχασε τα δύο πρώτα της φετινής σεζόν, διευρύνοντας το καταστροφικό σερί σε εννέα ήττες, η συνέχεια είναι διαφορετική.

Από τις 30 Νοεμβρίου και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με 3-2, η Ένωση τρέχει ένα σερί έξι ντέρμπι χωρίς ήττα, με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε τους «πράσινους» με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ακολούθησαν οι ισοπαλίες με Ολυμπιακό (1-1) εντός έδρας και με ΠΑΟΚ (0-0) στην Τούμπα. Στα πλέι οφ η ΑΕΚ έχει κάνει το 2 στα 2, με νίκη 1-0 επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο και τη χθεσινή εντός έδρας επικράτηση με 3-0 επί του ΠΑΟΚ.

Αυτό είναι το καλύτερο σερί της ΑΕΚ στα ντέρμπι μετά τη σεζόν 2023-24, όταν είχε επτά διαδοχικά ντέρμπι χωρίς ήττα (τα έξι της κανονικής διάρκειας και το πρώτο των πλέι οφ), με απολογισμό τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες.