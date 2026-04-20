Τσέλσι: Επιστρέφει στη δράση ο Κόλγουιλ

Ο Λέβι Κόλγουιλ ετοιμάζεται να κάνει την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με τη Τσέλσι, έπειτα από οκτώ μήνες απουσίας.

Ο 23χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός είχε σταθεί ιδιαίτερα άτυχος τον περασμένο Αύγουστο, όταν υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου κατά τη διάρκεια προπόνησης, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν.

Μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και πολύμηνη αποθεραπεία, ο διεθνής στόπερ είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα, συμμετέχοντας σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στη δεύτερη ομάδα της Τσέλσι στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Το τεχνικό επιτελείο θα του δώσει σταδιακά χρόνο συμμετοχής, παρακολουθώντας καθημερινά την κατάστασή του, με στόχο να είναι διαθέσιμος για τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν στην Premier League.

Την περασμένη σεζόν, ο Κόλγουϊλ πραγματοποίησε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη πορεία των «μπλε», η οποία κορυφώθηκε με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.