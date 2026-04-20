Απίστευτη καθίζηση της Άρσεναλ: Έχει τέσσερις ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια της!

Η Άρσεναλ πηγαίνει για μια από τις μεγαλύτερες «αυτοκτονίες» των τελευταίων χρόνων στην Premier League, κινδυνεύοντας να χάσει το πρωτάθλημα!

Οι «κανονιέρηδες» δεν βρίσκονται σε καθόλου καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα κάτι που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα που έχει φέρει η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Συγκεκριμένα, στα πρώτα 49 παιχνίδια που έδωσε την φετινή σεζόν η Άρσεναλ είχε μόλις τρεις ήττες, όμως η εικόνα της έχει αλλαγή δραματικά στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις που έχει δώσει.

Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» μετρούν τέσσερις ήττες στα τελευταία τους έξι ματς σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον μετά την ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι, κινδυνεύουν σοβαρά να χάσουν το πρωτάθλημα!