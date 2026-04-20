Ράτσιτς: «Την επόμενη σεζόν θα παλεύουμε για τρόπαια!»

Ο Ούρος Ράτσιτς με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στη νίκη του Άρη επί του Βόλου, ενώ ευχήθηκε και στην μητέρα του για τα γενέθλιά της.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σέρβου χαφ:

«Είμαι ευγνώμων στον Θεό για τη χθεσινή νίκη, αλλά και στους φιλάθλους που μας στήριξαν. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο χαρούμενοι θα ήταν, αν παλεύαμε για τρόπαια, κάτι που πραγματικά πιστεύω ότι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά!

Χθες πέτυχα ένα γκολ στα γενέθλια της μητέρας μου και ξέρω πως δεν θα μπορούσα να της κάνω πιο πολύτιμο δώρο. Έκανε μια ήδη χαρούμενη μέρα ακόμα πιο ξεχωριστή για μένα. Μαμά χρόνια πολλά, είσαι η ατελείωτή μου αγάπη!

Το να σκοράρω πάντα με κάνει χαρούμενο, αλλά όταν κερδίζουμε βαθμούς και εξελισσόμαστε ως ομάδα, τότε νιώθω πραγματικά ολοκληρωμένος. Ελπίζω να παίξουμε ακόμα περισσότερα ποιοτικά παιχνίδια μέχρι το τέλος και να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς, ώστε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με καλή διάθεση και να πετύχουμε τον στόχο του συλλόγου, που είναι η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου για την εξαιρετική εμφάνιση, καθώς και όλους στο σύλλογο που φροντίζουν για εμάς. Εύχομαι το επόμενο διάστημα να φέρει περισσότερες νίκες, περισσότερους βαθμούς και περισσότερα γκολ, ώστε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!»