Οι ευχές της οικογένειας του ΠΑΟΚ: «Ένας αιώνας κι είμαστε ακόμα στην αρχή...» (pics)

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και σύσσωμη η οικογένεια του Δικεφάλου έστειλε τις δικές της ευχές για την επέτειο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, τόνισε ότι ο Δικέφαλος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, όμως είναι ακόμη στην αρχή...

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ένας αιώνας ΠΑΟΚ. Τέσσερα γράμματα. Ένα έμβλημα. Μία ιδέα. Από το Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί σε κάθε γωνιά της Γης. Μία σπίθα έγινε φλόγα. Και η φλόγα έγινε πυρκαγιά, που δεν σβήνει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι τρόπος ζωής. Είναι μνήμη. Είναι πάθος. Είναι οικογένεια.

Τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει… Ένας αιώνας ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ. Ένας αιώνας ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Ένας αιώνας ΟΝΕΙΡΟΥ και ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ. Μέσα από στάχτες, δάκρυα, μάχες, πόνο και θριάμβους, δεν σταματήσαμε ποτέ. Δεν λυγίσαμε. Δεν ξεχάσαμε. Δεν σιωπήσαμε. Γίναμε πιο δυνατοί. Πιο πολλοί. Γίναμε ένα.

Και τώρα… δεν κοιτάμε πίσω. Με την συνείδηση καθαρή και με οδηγό την ιστορία μας, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο. Πανθεσσαλονίκειος, Αθλητικός, Όμιλος, Κωνσταντινοπουλιτών. 100 χρόνια ασπρόμαυρης μαγείας! Κι είμαστε ακόμα στην αρχή...»

Ένας αιώνας ΠΑΟΚ.



Τέσσερα γράμματα.

Ένα έμβλημα.

Μία ιδέα.



Από το Πέρα της Κωνσταντινούπολης, στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί

σε κάθε γωνιά της Γης.



Μία σπίθα έγινε φλόγα.

Και η φλόγα έγινε πυρκαγιά, που δεν σβήνει.



Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα.

Είναι τρόπος ζωής.

Είναι… pic.twitter.com/pJjmcwX2m9 — PAOK FC (@PAOK_FC) April 19, 2026

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο δικό της μήνυμα ευχήθηκε χρόνια πολλά στον μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή της.

«100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ 1926-2026 Περηφάνεια Αντίσταση Ονειρο Κατάκτηση Χρόνια Πολλά στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.