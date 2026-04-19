Ροντινέι: «Θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό για τον τίτλο»

Ο Ροντινέι παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το τέλος του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο σκόρερ του Ολυμπιακού:

«Όλα τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ξέρουμε ότι είνα δύσκολα ειδικά εκτός έδρας. Θέλαμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θέλει να δείχνει την ανωτερότητα του. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για τον τίτλο. Η μπάλα ήρθε από μακριά πάνω μου και μπορούσα να την κοντρολάρω και να πάω προς τα μέσα. Στην καριέρα μου το σημαντικό ήταν να μοιράζω την μπάλα και όχι να σκοράρω. Ξέρουμε πως είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα στα υπόλοιπα ματς μέχρι το τέλος και θα δούμε τι θα γίνει».