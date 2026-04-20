Και εγένετο… ΠΑΟΚ 100: Από τη γέννα, η πρώτη λέξη

Και εγένετο… ΠΑΟΚ 100. Ένας αιώνας συμπληρώνεται από εκείνη την αφετηρία που δεν αποτέλεσε απλώς την ίδρυση ενός συλλόγου, αλλά τη γέννηση μιας ιδέας που ρίζωσε βαθιά στη συνείδηση ενός ολόκληρου λαού.

Εκατό χρόνια μετά, η διαδρομή δεν μετριέται μόνο σε τίτλους, στιγμές ή πρόσωπα. Μετριέται σε αντοχή, σε μνήμη, σε ταυτότητα.

Από τις προσφυγικές ρίζες μέχρι σήμερα, ο Δικέφαλος εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από μια ομάδα. Καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς, ως τρόπος έκφρασης, ως κοινός παρονομαστής για γενιές που έμαθαν να βλέπουν τον εαυτό τους στ΄ασπρόμαυρα.

Η 12η Απριλίου έχει επικρατήσει ως ημέρα εορτασμού της ίδρυσης, όπως προβλέπει το καταστατικό του ΑΣ, παρότι η επίσημη έγκριση δόθηκε στις 20 Απριλίου 1926. Μια διπλή ημερομηνία που αποτυπώνει, ίσως πιο καθαρά από οτιδήποτε άλλο, τη διαχρονική ιδιαιτερότητα που συνοδεύει τον ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του.

Ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε από την ανάγκη να διατηρηθούν ζωντανές οι ρίζες. Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών δεν υπήρξε απλώς ένα σωματείο, αλλά ένα καταφύγιο. Ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την ταυτότητά τους. Με τα ίδια τους τα χέρια οικοδόμησαν κάτι που ξεπερνούσε τα όρια του αθλητισμού. Οικοδόμησαν μια ιδέα. Μια βαριά, αδιαπραγμάτευτη κληρονομιά.

Από τα σοκάκια της Πόλης μέχρι τα καράβια της προσφυγιάς, ο ΠΑΟΚ κουβάλησε από την πρώτη στιγμή τον πόνο του ξεριζωμού. Τις αλησμόνητες πατρίδες που μεταφέρθηκαν μέσα από αφηγήσεις, μνήμες και εικόνες που βρήκαν διέξοδο μέσα από τον σύλλογο και ρίζωσαν στις επόμενες γενιές.

Είναι η φωνή του Νότη Τσίντογλου που συμπυκνώνει το συναίσθημα:

«Ξέρεις ποιο τραγούδι μου αρέσει και το ακούω; “Ας ξαναγινόμασταν και πάλι πιτσιρίκοι”… όχι για τίποτα άλλο… στον ΠΑΟΚ να έπαιζα… πολύ θα το ήθελα…».

Είναι η κληρονομιά που περνά από πατέρα σε παιδί, μέσα από μια φράση:

«Πάρε αυτό το κασκόλ. Δεν είναι απλώς ύφασμα… είναι Ιστορία».

Είναι μια ιδέα στο όνομα της οποίας έμαθαν να μη φοβούνται, αλλά να στέκονται όρθιοι, με το κεφάλι ψηλά, απέναντι σε κάθε δυσκολία.

Μια ιδέα που έγινε απάντηση σε κάθε πληγή: «ΠΑΟΚ είσαι».

Και μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια, δεν υπήρξε καμία έκπτωση. Καμία υποχώρηση από τον πυρήνα της.

Μια ιδέα που ζει μέσα στις αντιθέσεις, στο άσπρο και το μαύρο, στην αγάπη χωρίς όρους, στην ταύτιση που αγγίζει τα όρια της τρέλας.

Κι η ιστορία συνεχίζεται…

100 χρόνια ΠΑΟΚ!