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Τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού στο ντέρμπι των «αιωνίων» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 2-0 στο ντέρμπι της Λεωφόρου.
Τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού στο ντέρμπι των «αιωνίων» (vid)