Μπενίτεθ: «Δικό μας λάθος το 0-1, θέλουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι» (vid)

Απογοητευμένος ο προπονητής των «πρασίνων» μετά τη λήξη του ντέρμπι και την ήττα 0-2 από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote TV:

«Καταρχάς, να σταθούμε στο 0-1 που ήταν ένα δικό μας λάθος που άλλαξε τα πάντα. Ως τότε ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι και ανοιχτό.

Στο δεύτερο μέρος είχαμε περισσότερη κατοχή μπάλας, ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, κάναμε κάποια σουτ, προσπαθήσαμε, δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε.

Για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και παίζουμε για τη νίκη, όπως σήμερα. Κάποια στιγμή ήμασταν στο -9 από τον Λεβαδειακό και μπήκαμε στην τετράδα. Τα πράγματα είναι απλά, να παίζουμε μόνο για τη νίκη».