Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: «Αγγαρεία» σε ένα παιχνίδι ιστορικό - Μοιραίος ο Γεντβάι

Το SDNA αναλύει την εικόνα των παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 2-0 στο «last dance» της Λεωφόρου.

Σε ένα παιχνίδι που, όπως «ακούγεται» ήταν το τελευταίο του Παναθηναϊκού στην ιστορική έδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι παίκτες των πρασίνων αποδείχθηκαν ανέτοιμοι να σηκώσουν αυτό το βάρος και επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να φύγει νικητής (και μάλιστα μετά από πέντε χρόνια) από εκεί.

Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού

Λαφόντ: Έκανε τρεις μεγάλες επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο , ωστόσο δεν μπόρεσε να αποσοβήσει την μπάλα από το να πάει στα δίχτυα στα σουτ των Ζέλσον Μάρτινς και Ρόντνεϊ. Στο πρώτο γκολ ωστόσο δεν φέρνει ιδιαίτερη ευθύνη.

Καλάμπρια: Είχε κάποια από τα κλασικά του ανεβάσματα στην επίθεση στο πρώτο ημίχρονο χωρίς όμως να δημιουργήσει κάτι καλό για τους συμπαίκτες του. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ακόμη πιο δραστήριος, ωστόσο δεν είχε την τύχη να βρει κάποια καλή ευκαιρία παρότι προσπαθούσε συνεχώς.

Γεντβάι Το λάθος του στο 32' αποδείχθηκε μοιραίο αφού έριξε την ψυχολογία της ομάδας του. Ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τις καλύτερες τοποθετήσεις και άφηνε αρκετά κενά στα μετόπισθεν.

Ίνγκασον: Δεν ήταν όσο σταθερός θα έπρεπε στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο με κυριότερο σημείο την φάση όπου ο Ρόντνεϊ κατάφερε να τον νικήσει και να βρει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού.

Ερνάντεζ: Παρότι έμεινε όλον τον αγώνα στο γήπεδο, η παρουσία του πέρασε απαρατήρητη αφού δεν ήταν μέσα στις φάσεις.

Κυριακόπουλος: Μέτρια εμφάνιση από τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος δεν έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει με την απόδοση του, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο εκνευρισμός του σε αρκετές φάσεις του κόστισε το «καθαρό μυαλό».

Ταμπόρδα: Αρκετά δραστήριος από το ξεκίνημα του αγώνα, όμως τα σουτ του στο πρώτο ημίχρονο δεν βρήκα δίχτυα. Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η απόδοση του έπεσε αισθητά.

Τσιριβέγια: Δεν είχε την παρουσία που θα ανέμενε κανείς στον χώρο του κέντρου και έδειξε αρκετά ασταθής σε ορισμένες φάσεις.

Ρενάτο Σάντσες: Ο Πορτογάλος για τα 64 λεπτά που αγωνίστηκε προσπάθησε να κρατήσει τον χώρο του κέντρου, ωστόσο έμεινε από δυνάμεις και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή.

Αντίνο: Δεν κατάφερε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο επιθετικά ώστε να βοηθήσει την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε με την έναρξη του δευτέρου.

Τεττέη: Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε με εκνευρισμό στον αγώνα, δέχτηκε νωρίς την κίτρινη κάρτα και ο Μπενίτεθ τον αντικατέστησε στο 45', αφού δεν έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει.

Σβιντέρσκι: Μπήκε με την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου και είχε μια καλή ευκαιρία στην πρώτη επαφή χωρίς όμως να μπορέσει να την μετουσιώσει σε γκολ. Έκτοτε πάλεψε να βρεθεί μέσα σε όλες τις φάσεις για να διεκδικήσει μια καλή φάση ώστε να σκοράρει, αλλά δεν είχε και την κατάλληλη τροφοδότηση.

Πελίστρι: Πήρε στο 45' την θέση του Αντίνο και έδειξε την όρεξη να δημιουργήσει ευκαιρίες, ενώ αρκετές φορές πήγε στην ατομική προσπάθεια δημιουργώντας μικρά θέματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Όμως όσο περνούσε ο χρόνος δεν είχε τις «εμπνεύσεις» που έδειξε στην αρχή.

Μπακασέτας: Από την στιγμή που μπήκε στον αγώνα πάλεψε να μαζέψει τον χώρο του κέντρου και να ανοίξει τις πλευρές ώστε να υπάρχει καλύτερη επιθετική ανάπτυξη αλλά δεν πρόσφερε το κάτι παραπάνω, έχοντας ένα αδύναμο σουτ στο 90'.

Σιώπης: Ακόμη μια εμφάνιση όπου ο Έλληνας μέσος έτρεξε στο γήπεδο και προσπαθούσε να είναι παρών σε όλες τις μονομαχίες.

Πάντοβιτς: Αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και δεν μπορεί να κριθεί η απόδοση του.