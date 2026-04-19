Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Τζολάκης σταμάτησε το σουτ του Πελίστρι (vid) 19-04-2026 22:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΡΟΣΩΠΑ Φακούντο Πελίστρι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 65’ ο Πελίστρι σε θέση πλάγια δεξιά, στην γραμμή άουτ, έπιασε το σουτ αλλά ο Τζολάκης στο πρώτο δοκάρι απέκρουσε σε κόρνερ. Η ευκαιρία του Πελίστρι Κρυμμένη από τον αλγόριθμο: Η καλύτερη ταινία για να δεις στο Netflix το Σαββατοκύριακο menshouse.gr Σύρος: Ποια ήταν τελικά η σχέση της διασώστριας του ΕΚΑΒ με το ζευγάρι που τη μαχαίρωσε instanews.gr Σκάει η βόμβα Δήμου Βερύκιου dailymedia.gr Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου - Ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως για τη νυν του Δημήτρη Αλεξάνδρου dailymedia.gr Νεκρός στα 27 του: Το άδοξο τέλος του εκρηκτικού φόργουορντ της Α1 που είχε 28 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο menshouse.gr Η πιο ψαγμένη μεταγραφή των τελευταίων ετών: Βρήκε χρυσάφι ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Ανατροπή με ξεκάθαρο προβάδισμα: Πολύ μεγάλη έκπληξη σε νέα δημοσκόπηση instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα 10 χωρών: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας ανήκεις στο top των πιο διαβασμένων Ελλήνων menshouse.gr Ο Τζολάκης σταμάτησε το σουτ του Πελίστρι (vid) SHARE