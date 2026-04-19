Ο Τζολάκης σταμάτησε το σουτ του Πελίστρι (vid)

Στο 65’ ο Πελίστρι σε θέση πλάγια δεξιά, στην γραμμή άουτ, έπιασε το σουτ αλλά ο Τζολάκης στο πρώτο δοκάρι απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ευκαιρία του Πελίστρι