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Ο Τζολάκης σταμάτησε το σουτ του Πελίστρι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 65’ ο Πελίστρι σε θέση πλάγια δεξιά, στην γραμμή άουτ, έπιασε το σουτ αλλά ο Τζολάκης στο πρώτο δοκάρι απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ευκαιρία του Πελίστρι

Ο Τζολάκης σταμάτησε το σουτ του Πελίστρι (vid)